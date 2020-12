Szczepionka na COVID. Michał Dworczyk o możliwym rozpoczęciu akcji

- Jeżeli szczepionka zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie UE i jeżeli deklaracje firmy zostaną spełnione, to - opierając się na deklaracjach unijnych - wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienie 27 grudnia - mówił w Polskim Radiu Michał Dworczyk. - Przy czym będą to pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie - dodał szef KPRM.