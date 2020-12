Szczepionka na COVID-19. Morawiecki: będziemy wracać do normalności

Szczepionka na COVID-19 już wkrótce trafi do Polski. Z informacji rzecznika rządu Piotra Muellera wynika, że pierwsze szczepienia na koronawirusa będą mogły być przeprowadzone tuż po świętach.

Szczepionka na COVID-19. Mateusz Morawiecki: światełko w tunelu już widać

Głos w sprawie szczepień w sobotę 19 grudnia zabrał też premier Mateusz Morawiecki, dla którego szczepionka na COVID-19 to "światełko w tunelu".

- Jeśli dostawy preparatów będą przebiegać według planu i ludzie masowo będą zgłaszać się do zaszczepienia, to w drugim kwartale przyszłego roku zaczniemy powoli wychodzić z epidemii - mówił Mateusz Morawiecki w rozmowie z portalem Niezależna.pl.

Szczepionka na COVID. Co zrobi Andrzej Duda? Andrzej Zybertowicz odpowiada

Jak dodał premier, przełom w walce z epidemią może być bliżej, niż wszyscy się tego spodziewamy. - Będziemy wracać do normalności. A być może latem będziemy mogli się cieszyć niemal jej pełnią - podkreślił.

Szef rządu zapewnił, że państwo będzie gotowe do szczepień, a sama szczepionka na COVID-19 będzie dostępna dla tych, którzy będą chcieli się zaszczepić. - Wszystko jest gotowe, ale musi być też pozytywna odpowiedź ze strony społeczeństwa - przestrzeganie ograniczeń i szczepienie się - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Szczepionka na COVID-19. Mateusz Morawiecki: chcemy wyprzedzić wirusa

- Dzisiaj nie startujemy z poziomu kilkuset, tylko około 10–12 tysięcy. Gdyby założyć, iż ta trzecia fala doprowadzi tylko do pięciokrotnego wzrostu, to mielibyśmy 50 tysięcy chorych każdego dnia - mówił premier Mateusz Morawiecki i dodał, że taka sytuacja oznaczałaby katastrofę dla polskiej służby zdrowia.

Premier zaznaczył, że wprowadzenie obostrzeń na Sylwestra i w okresie do 17 stycznia jest konieczne, by szczepionka na COVID-19 mogła być użyta oraz by udało się uniknąć załamania wydolności polskich szpitali.