Zakaz przemieszczania się jeszcze przed Świętami? Mueller: nie wykluczamy

Zakaz przemieszczania się na Boże Narodzenie? Mueller nie wyklucza

Jak zaznaczył, rząd umówił się z obywatelami na konkretne ograniczenia w okresie do 27 grudnia, w związku z czym poczynione zostaną wszystkie starania, by zakaz przemieszczania się nie został wprowadzony przed ogłoszonym terminem.

Zakaz przemieszczania się na Boże Narodzenie? Są wytyczne

Co musiałoby się zmienić, by w życie weszły dodatkowe obostrzenia na Boże Narodzenie? Tu Piotr Mueller podkreślił kondycję i wydolność polskiej służby zdrowia. - Takie obostrzenia mogłyby być wprowadzone w sytuacji, kiedy będzie już absolutna niewydolność służby zdrowia. Teraz na szczęście jest tak, że te osoby, które są chore, mogą trafić do szpitala i ta pomoc jest im udzielona - tłumaczył rzecznik rządu.

Jeżeli W programie padło też pytanie o to, jak zakaz przemieszczenia mógłby wyglądać, gdyby wystąpiła konieczność jego wprowadzenia. - Takie obostrzenia mogłyby dotyczyć zakazu przemieszczania się podobnie, jak to ma miejsce w innych krajach - mówił Mueller.

Jednocześnie rzecznik rządu przypomniał, że obostrzenia na Sylwestra i okres do 17 stycznia 2021 roku , mają pomóc w przygotowaniach do szczepień, które rozpoczną się tuż po świętach Bożego Narodzenia.

Pierwsza partia szczepionki na COVID-19 miałaby trafić do Polski w najbliższych dniach. - Rozpoczęcie szczepień za tydzień - 27 lub 28 grudnia - to termin realny. Jeżeli dostawy tej szczepionki trafią do Polski, to w niezwłoczny sposób zostaną rozdystrybuowane - podkreślił Piotr Mueller.