Szczepionka na COVID-19 AstraZeneca. Jest opinia WHO

Szczepionka na COVID-19 firmy AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego została zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do użytku w nagłych wypadkach.

WHO zatwierdziło szczepionką na COVID-19 AstraZeneca do użytku w nagłych wypadkach - czytamy w serwisie rmf24.pl. Jak wskazał portal, tym samym rozszerzono dostęp do tego preparatu medycznego.

W trakcie konferencji prasowej Tedros Adhanom Ghebreyesus dyrektor generalny WHO przekazał, że "mamy wszystko, co potrzebne, by rozpocząć szybką dystrybucję szczepionek. Potrzebujemy jednak zwiększyć produkcję".

Dodał on, że WHO będzie wzywać twórców szczepionek na COVID-19, aby ci wysyłali dokumentacje do organizacji w tym samym czasie, kiedy wysyłają ją do organów regulacyjnych krajów rozwiniętych.

Natomiast przedstawiciel firmy AstraZenecka przekazał, że "w pierwszej połowie 2021 roku liczymy, że ponad 300 milionów dawek szczepionek będzie dostępnych dla obywateli 145 krajów za pośrednictwem programu dostaw COVAX".

Szczepionka na COVID-19 AstraZeneca

Michał Dworczyk szef KPRM przekazał w piątek 12 lutego, że Rada Medyczna zajęła stanowisko w sprawie używania szczepionki na COVID-19 firmy AstraZeneca.

- Rada Medyczna wczoraj przyjęła takie wytyczne, które znalazły odzwierciedlenie z kolei w wytycznych i stanowisku ministra zdrowia. Te wytyczne mówią, że szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18. do 65. roku życia - powiedział Michał Dworczyk na antenie Polskiego Radia.

Natomiast w środę 10 lutego stanowisko w sprawie obaw przed szczepionką na COVID-19 AstraZeneca zajęło WHO. Panel ekspertów ocenił, że ten środek medyczny może być przyjmowany przez osoby powyżej 65. roku życia.

Zaznaczono jednak, że badania szczepionki na COVID-19 szwedzko-brytyjskiego koncernu miały na celu ocenę jej skuteczności we wszystkich postaciach nasilenia choroby.