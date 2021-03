Szczepionka AstraZeneca. Oświadczenie szefowej KE. Jest też komentarz z WHO

Szczepionka AstraZeneca. Ursula von der Leyen zabrała głos

Do tych zarzutów odniosła się polityk, twierdząc, że do krajów UE trafiło 70 mln dawek szczepionek na COVID-19, a do końca marca będzie to ponad 100 mln dawek. "Nabiera to tempa w porównaniu z początkiem. Początki były trudne" - dodała Ursula von der Leyen.