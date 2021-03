AstraZeneca z kłopotami. Dworczyk zarzuca wpadanie w niepotrzebną panikę

AstraZeneca. Michał Dworczyk: część państw popadła w panikę

Koronawirus w Polsce. Wojciech Maksymowicz wprost: luzowanie obostrzeń było błędem

Szczepionka AstraZeneca a czarny PR. Michał Dworczyk o odmawiających szczepień

Pytany o liczbę osób, które odmówiły szczepienia AstraZenecą, Dworczyk przyznał, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zgłoszonych do szczepień. - Średnia z ostatnich tygodni to 80 tys. szczepień dziennie. To są liczby poważne. Nie mamy na ten moment odnotowanych wzrostów utylizacji tego preparatu - przekazał polityk.