Paszporty szczepionkowe. KE przedstawi projekt

Paszporty szczepionkowe. KE w środę przedstawi projekt

Na wprowadzenie paszportów szczepionkowych liczy przede wszystkim branża turystyczna, która mocno ucierpiała w czasie pandemii. Wiele krajów, które znaczną część wpływów do swojego budżetu zawdzięczają właśnie turystyce – np. Hiszpania, Chorwacja, Grecja – ma nadzieję na to, że certyfikaty zaczną obowiązywać już w tegorocznym sezonie letnim.

Paszporty szczepionkowe - kto je otrzyma?

Ponadto UE podzielona jest w jeszcze jednej kwestii. Mianowicie dyskusji podlega to, czy certyfikaty powinny uwzględniać szczepionki, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do obrotu na terenie całej unii. Przykładem jest rosyjski Sputnik V. Preparat na razie zakupiły Węgry i Słowacja, Włosi zaś rozważają jego produkcję.

"KE zdecydowana, żeby wprowadzić certyfikaty szczepień przed wakacjami"

- KE jest jednak zdecydowana, żeby wprowadzić certyfikaty szczepień przed wakacjami, tak aby umożliwić ludziom urlopy. Kwestia, która budzi wiele kontrowersji na poziomie politycznym to to, czy szczepionki rosyjskie i chińskie również mają uprawniać do podróży. Komisja czeka na stanowisko krajów członkowskich w tej sprawie i liczy się z tym, że może ono uwzględniać nie tylko kwestie medyczne, ale też polityczne – podaje wysokiej rangi urzędnik KE, anonimowo cytowany przez PAP.

Na drodze do akceptacji wstępnego wzoru paszportów szczepionkowych pojawiają się jednak kolejne przeszkody. Między innymi poruszana jest kwestia testów – jakie ich rodzaje miałby uwzględniać taki certyfikat? Od miesięcy w Brukseli trwają próby skoordynowanie wspólnego, unijnego podejścia do testowania, które jak dotąd nie zakończyły się sukcesem. Niektóre kraje stawiają na szybkie testy antygenowe, inne z kolei uważają je za niedokładne. Nie wiadomo więc, czy uda się w tej sferze osiągnąć porozumienie.

Certyfikat szczepień w formie cyfrowej. "Na urządzeniu jak smartfon czy tablet"

- W założeniu certyfikat ma być cyfrowy, czyli np. znajdować się na urządzeniu przenośnym, jak smartfon czy tablet, ale pytanie, czy wszystkie kraje UE są w stanie zbudować system odczytu certyfikatów w krótkim czasie tak, żeby dział on latem w całej UE. Koniec końców może się okazać, że będzie to forma papierowa – informuje PAP unijny dyplomata.

Paszport szczepionkowe musi zaakceptować Rada Europejska i europarlament

Powolne szczepienia przeciwko COVID-19 są w UE szeroko krytykowane. Do tej pory zaszczepiono we Wspólnocie tylko około 5 proc. populacji, a cel Komisji to zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji do końca lata.