Paszporty szczepionkowe. Dołączają następni przewoźnicy

IATA tworzy swoją aplikację, choć jednocześnie podobne rozwiązania wprowadzają same linie lotnicze. Chodzi jednak o ujednolicenie systemu, który ma pozwolić na odbudowanie ruchu turystycznego nie tylko po pandemii, ale już także podczas jej trwania.

Aplikacja Travel Pass ma również pomagać turystom. Znajdą się tam podstawowe informacje dotyczące przepisów i obostrzeń przy wjeździe do poszczególnych krajów, porady dotyczące zachowania przy podejrzeniu zakażenia, w tym lista laboratoriów, gdzie można wykonać test.

Paszporty szczepionkowe - Travel Pass. Ruszają testy

Deklarację o przystąpieniu do projektu złożyło początkowo 20 przewoźników, ale ta liczba cały czas rośnie. Do grona przewoźników, którzy będą testować Travel Pass dołączyły w ostatnich dniach Air New Zealand i Rwandair.