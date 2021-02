Koronawirus. Charles Michel: mało ważne podróże mogą podlegać ograniczeniom

Przewodniczący RE zaproponował zawarcie międzynarodowego traktatu ws. pandemi. - Jesteśmy zobowiązani do poprawy globalnego bezpieczeństwa ws. zdrowia poprzez wzmocnienie WHO - uznał.

"Wyżyny populizmu i demagogii". Marek Pęk odpowiada Tomaszowi Grodzkiemu

Koronawirus. Pośpiech z certyfikatami szczepień

Von der Leyen zaapelowała w czwartek o pośpiech we wdrażaniu certyfikatów szczepień, tak by zdążyć do lata. - Decyzja, co wolno robić, jeśli ma się takie zaświadczenie, zostanie przede wszystkim podjęta w poszczególnych krajach. Uważam, że na poziomie UE powinniśmy ich używać do zapewnienia funkcjonowania wspólnego rynku - zadeklarowała.