Szczepienie preparatem AstraZeneca. Przemysław Czarnek dostał radę

W Polsce trwają szczepienia populacyjne, w tym także nauczycieli. Ci od pewnego czasu mogą być szczepieni drugą dawką szczepionki na COVID firmy AstraZeneca. Ilu nauczycieli odmówiło przyjęcia drugiej dawki preparatu? Na to pytanie w programie "Newsroom WP" odpowiedział szef ZNP Sławomir Broniarz. - Wydaje się, że jedynym, który takie dane posiada, jest minister zdrowia. Aczkolwiek minister edukacji również powinien wykorzystać potencjał medialny, jaki w nim drzemie i apelować do nas, nauczycieli - zaznaczył szef ZNP. W opinii Sławomira Broniarza należy szukać wszystkich sposobów, by uświadomić nauczycielom, że wracają do szkoły. - Nie możemy tego kontestować. Nawet szczepionka, która budzi jakieś emocje, jest lepsza niż jej brak - podkreślił.

