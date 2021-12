"Szczepienie czyni wolnym". Skandaliczny transparent na proteście Konfederacji. Reaguje Muzeum Auschwitz

We wtorek wieczorem przed Sejmem odbyła się zorganizowana przez Konfederację demonstracja przeciwko wprowadzaniu obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. Politycy przemawiali na tle napisu "Szczepienie czyni wolnym", będącym nawiązaniem do hasła widniejącego nad bramami wielu obozów koncentracyjnych. "To skandaliczny przejaw moralnego zepsucia" - skomentowało na Twitterze Muzeum Auschwitz.