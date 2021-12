Prowokacja posła Konfederacji. "Jestem chory"

"Jestem chory i wszystko wskazuje na to, że to koronawirus" - przekazał w mediach społecznościowych poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Parlamentarzysta dodał, że "nie wie tylko, który to wariant", dołączył również zdjęcia z sali plenarnej. Wpis wywołał spore oburzenie w sieci. Całość okazała się jednak prowokacją.