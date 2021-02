Szczepienia przeciwko COVID-19. Obniżone dostawy. 750 punktów szczepień odbierze mniej dawek niż planowało

Przez obniżone dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 mniejszą liczbę dawek dostanie w Polsce około 750 punktów szczepień. Łącznie rozwiezionych zostanie około 70 tys. dawek mniej. Wolne terminy - jak informuje nas prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski - zajmą nauczyciele szczepieni AstraZenecą.

Kolejną dostawę szczepionek przeciwko COVID-19 Agencja Rezerw Materiałowych odebrała w poniedziałek. Pierwsze dawki zostały dostarczone do punktów szczepień jeszcze tego samego dnia, a ostatnie dawki preparatu dotrą do nich w środę. Problemem jest jednak to, że do Polski dotrze mniej szczepionek, niż deklarowali producenci.

Szczepienia przeciwko COVID-19. 70 tys. dawek mniej

Jak informuje nas Agencja Rezerw Materiałowych, 750 punktów szczepień, przez obniżone dostawy, otrzyma mniej dawek, niż planowało. Łącznie to o 70 tys. szczepionek przeciwko COVID-19 mniej.

W całej Polsce znajduje się 6 tys. punktów szczepień. Te miejsca, które otrzymają mniejszą liczbę szczepionek - jak tłumaczy nam prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski - w zwolnione terminy planują wpisać nauczycieli. Bo 300 tys. dawek dostarczyła teraz AstraZeneca, a to właśnie ta szczepionka jest dla nich przeznaczona. 1,5 tys. punktów szczepień zrobiło już zamówienia na kolejne dawki na przyszły tydzień. Do punktów szczepień w tym tygodniu rozwiezionych zostanie łącznie około 420 tys. dawek.

Do Polski dotrze ponad 3 mln mniej szczepionek, niż planowano

- AstraZeneca podała wstępny plan dostaw, po czym, tuż przed jego potwierdzeniem, obniżyła je o 75 proc. - mówił nam kilka dni temu Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Zamiast zadeklarowanych 6,5 mln dawek preparatu Polska otrzyma w pierwszym kwartale tylko 2,7 mln.

Dostawy obniżyła też Moderna. Pierwsze trzy partie dostarczyła zgodnie z planem, ale przy najbliższej dostawie zamiast 300 tys. szczepionek, Polska otrzyma tylko 150 tys.

Miesiąc temu dostawy zmniejszył Pfizer, a do tej pory do Polski przyjechało około 370 tys. szczepionek tej firmy mniej niż powinno. Takie opóźnienia są dużym utrudnieniem, dla AMR, chociaż producenci deklarują, że na koniec kwartału powinni wyrównać dostawy do deklarowanego poziomu.

AMR bez "buforu bezpieczeństwa"

Agencja Rezerw Materiałowych dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 odbiera według ustalonego harmonogramu. Firma Pfizer dostarcza je w każdy poniedziałek, AstraZeneca swoje preparaty wysyła do Polski co półtora tygodnia, a Moderna – co dwa tygodnie.

Kiedy rozpoczęła się akcja szczepień, ARM odkładała część dawek z dostaw na "bufor bezpieczeństwa" - rezerwowała szczepionki na drugie dawki. Chodziło o to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której osoby zaszczepione po raz pierwszy, nie dostałyby możliwości zaszczepienia się po raz drugi. Ale ograniczenia w dostawach spowodowały, że AMR musiała zacząć korzystać z zabezpieczonych wcześniej dawek. Pisaliśmy o tym tutaj. Teraz - przez obniżone dostawy - nie ma możliwości, aby stworzyć ponownie "bufor bezpieczeństwa".

