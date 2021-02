Szczepienia się opóźnią? Minister zdrowia ostrzega

Szczepionka na COVID. Michał Dworczyk o harmonogramie na II kwartał

- Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie szczepień od seniorów i te cele są do teraz realizowane. Do końca pierwszego kwartału chcieliśmy zaszczepić, przynajmniej pierwszą dawką, trzy miliony Polaków, przy czym przypominamy, że te szczepienia są dobrowolne - mówił Michał Dworczyk w Sejmie.

Koronawirus w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz prognozuje lockdown na Wielkanoc

Szef KPRM podkreślił, że na ten moment rząd nie może przedstawić harmonogramu szczepień na II kwartał 2021 roku. - Na to jest jeszcze za wcześnie. Jeszcze nie mamy pełnego harmonogramu dostaw. Jednak to, co jest pozytywne, to wzrost odsetka Polek i Polaków, którzy chcą przyjąć szczepionkę na COVID - mówił pełnomocnik rządu ds. szczepień.