Szczepienia nastolatków. Michał Dworczyk zapowiada zmiany

Szczepienia nastolatków. Michał Dworczyk podał liczby

Szef KPRM był pytany także o szczepienia wśród dzieci. Rejestracja ruszyła w poniedziałek 7 czerwca. - Nieco ponad 85 tys. dzieci w wieku 12-15 lat zarejestrowało się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. To grupa wynosząca ponad 2,5 mln dzieci. Jeżeli porównany to z rejestracją roczników osób w wieku lat 30 czy 40, rzeczywiście jest to mniej więcej o połowę, nawet więcej niż połowę mniej - mówił Michał Dworczyk.