Szczepienia na COVID zwalniają. Scenariusz dr. Grzesiowskiego nie brzmi optymistycznie

Szczepienia na COVID. Grzesiowski: nie wystarczy zachęcać loterią

W opinii eksperta problem jest widoczny gołym okiem u większości grup wiekowych, a wynika on ze sposobu myślenia osób poniżej 50. roku życia. Wiele z nich, zdaniem specjalisty, uważa, że koronawirus nie jest groźny dla osób w ich wieku. - Musimy dokładnie poznać to zjawisko - dlaczego ludzie nie chcą się szczepić. Nie wystarczy zachęcać wygraną na loterii. Nie do końca wierzę w to, że taka promocja skusi wielu ludzi do szczepienia się - tłumaczy Grzesiowski, komentując plany rządu, których celem jest zachęcenie Polek i Polaków do szczepień przeciwko koronawirusowi.