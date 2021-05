140 mln zł na działania promocyjne. Od 1 lipca szczepienie drugą dawką w dowolnym punkcie

- Z badań, które ukazywały się ostatnio, wynika, że ok. 70 proc. Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Traktujemy to jako docenienie pracy służby medycznej, która angażuje się w program szczepień, ale 70 proc. to cały czas zbyt mały odsetek. Chcemy zwiększyć tę liczbę - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.