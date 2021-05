Koronawirus w Polsce. Nowe zakażenia i ofiary COVID-19 (25 maja)

Koronawirus w Polsce. Niezaszczepieni nie zostaną objęci restrykcjami

Minister zdrowia Adam Niedzielski we wtorek w TVN24 mówił, jak ważne jest obecnie, by Polacy masowo ruszyli do punktów szczepień. Zaznaczył jednak, że w tej chwili w statystykach widoczny jest spadek zainteresowania szczepieniami. - Zmienia się podejście do szczepień. Pula osób, które chciały się zaszczepić, zostaje powoli wyczerpana. W czerwcu może dojść do przesilenia i sytuacji takiej, że to szczepionki będą czekały na ludzi - mówił.