Szczepienia na COVID-19 powinny być obowiązkowe? Nowy sondaż WP

- Polacy co do akceptacji obowiązków i przymusu mają taki, a nie inny stosunek. Jako społeczeństwo akceptujemy wiele norm, ale to wymaga oswojenia, pewnego testu. Polacy muszą po prostu uznać, że coś ma sens. To jest widoczne w wielu dziedzinach, że najpierw pojawiają się pytania: "czy aby na pewno, czy warto?" - mówi WP socjolog.