Szczepienia przeciw COVID-19. Kolejne pomysły ws. niezaszczepionych

Rząd próbuje walczyć z nadal jednak niską frekwencją osób, które przystępują do szczepień. W piątek premier z grupą sportowców zainaugurował akcję "Ostatnia Prosta", która zachęca Polaków do jak najliczniejszego zaszczepienia. - Jeśli solidarnie przystąpimy do programu szczepień, to będzie to ostatnia prosta. Może długa, może trwająca jeszcze kilka tygodni, ale ostatnia w tej walce z wirusem - mówił Mateusz Morawiecki.