Szczepienia na COVID. Michał Dworczyk odpowiada Sławomirowi Broniarzowi

- Pojawiają się nieodpowiedzialne wypowiedzi, które rodzą wątpliwości. Myślę o jednym z liderów związkowych, który najwyraźniej albo nie ma wiedzy, albo ma jakiś inny cel, że wyraża się w tak nieprecyzyjny sposób, żeby te wątpliwości budzić. Jeśli kogoś naprawdę interesują kwestie związane ze szczepionką, namawiam, żeby rozmawiać i słuchać lekarzy i naukowców - mówił szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Tłit", komentując wypowiedź szefa ZNP Sławomira Broniarza o szczepieniu nauczycieli. Minister odniósł się również do najnowszego wpisu Broniarza na Twitterze. - To kolejna niejasna wypowiedź pana przewodniczącego. Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Bardzo chętnie, jeśli trzeba coś wytłumaczyć, spotkam się z panem przewodniczącym. Namawiam, żeby zachowywać się odpowiedzialnie, jeśli chodzi o komunikację, informowanie o Narodowym Programie Szczepień i samych szczepionkach - powiedział Dworczyk.

