Szczepienia na COVID-19. Michał Dworczyk odpowiada KE

Komisja Europejska chce, by do lata zaszczepione zostało ok. 70 proc. ludności poszczególnych państw. Co na to szef KPRM Michał Dworczyk? - To urocze, że KE formułuje takie oczekiwania. Jeżeli tylko dzięki wspaniałej umowie, która została wynegocjowana przez KE, kraje dostaną odpowiednią liczbę szczepionek, to jestem przekonany, że większość krajów, w tym Polska, zaszczepi dużą część populacji - ripostował w programie "Tłit". - Ta umowa jest bardzo szczególnym dokumentem, niestandardowym, wszyscy ponosimy tego konsekwencje. Firma Pfizer z dnia na dzień, bez żadnych konsekwencji, zmieniła w sposób zasadniczy harmonogram dostaw szczepionek, dezorganizując w wielu krajach proces szczepień, a przynajmniej - jak w przypadku Polski - opóźniając go - kontynuował. Pytany, czy uznaje, że umowy nie można naruszać i dodatkowych szczepień nie kupimy, odparł: "Tego nie powiedziałem. Faktem jest, że takie zapisy znajdują się w umowie, którą podpisaliśmy. To konkretny problem, bo umów trzeba przestrzegać. Ale w ostatnich dniach zaszły poważne okoliczności, które wpływają na ocenę całej sytuacji. Wiemy, że Niemcy złamały umowę. Pfizer doprowadził do mikrokryzysu w ramach UE, związanego ze zmianą harmonogramu dostaw szczepionki". Dworczyk poinformował, że przez problemy z dostawą szczepionek, 330 tys. osób z grupy zero miało przełożony termin szczepienia.

