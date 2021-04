Szczepienia krok po kroku. Kiedy twoja kolej?

Może to także zrobić każda osoba, która jest nauczycielem, wykładowcą akademickim, pracownikiem ochrony zdrowia, pracuje w służbach mundurowych, jest studentem medycyny lub pracownikiem DPS i do tej pory się nie zaszczepiła.

12 kwietnia ruszają zapisy dla kolejnych grup

Start etapu "0"

W pierwszej kolejności szczepionki przeciw SARS-CoV-2 miały zostać podane osobom, które są najbardziej narażone na zarażenie koronawirusem. Do grupy zero zakwalifikowano personel medyczny, farmaceutów i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptekach, jak również personel niemedyczny szpitali i przychodni, czyli np. pracowników administracji, dostawców czy pracowników ochrony.

ETAP I

Nauczyciele zaszczepieni preparatem AstraZeneca

8 lutego rozpoczęły się zapisy na szczepienia nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach. Zapisy objęły osoby do 60. roku. 15 lutego ruszyły zapisy dla nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Wszyscy, którzy wówczas się zgłosili zostali zaszczepieni preparatem AstraZeneca.

Szczepienia w Rzeszowie. Tak wyglądała poczekalnia

Rezygnacja z etapu II i III. Start szczepień populacyjnych

30 marca rząd wywrócił do góry nogami cały dotychczasowy harmonogram szczepień. Zrezygnował bowiem z II i III etapu szczepień i ogłosił początek szczepień populacyjnych. Co to oznacza? Nie będzie już miało znaczenia, gdzie pracujesz, ale ile masz lat. To wiek będzie decydował o kolejności szczepienia.