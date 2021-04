Wirus mutuje. Powtórzą szczepienia?

Wieczornym gościem w TVP Info był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pytany był o to, czy będzie trzeba jesienią przeprowadzić trzecią turę szczepień przeciwko koronawirusowi. Trzecią dawkę miałby - z powodu mutacji wirusa - przyjąć osoby, które szczepione były na początku roku.

- W tej chwili nie odpowiem na to pytanie tak ani nie, ponieważ w tej chwili trwają badania. Być może będzie taka sytuacja, że trzeba będzie tą szczepionkę powtórzyć. Czy to będzie jesień czy to będzie następna wiosna, w tej chwili naprawdę trudno powiedzieć, na jak długo ta skuteczność szczepionki gwarantuje nam ochronę przed zakażeniem koronawirusem - powiedział Kraska.