Szczegóły raportu o pedofilii w Kościele. Prawie 400 przypadków

Dane przygotowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Centrum Ochrony Dziecka obejmują okres od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku. W tym czasie wpłynęły łącznie 382 zgłoszenia dotyczące molestowania nieletnich przez duchownych.

Większość poszkodowanych stanowili chłopcy (58,4 proc.). Wobec 95 proc. duchownych, co do których pojawiły się zgłoszeina, odbył się proces kanoniczny. Niespełna 75 proc. wspomnianych procesów zakończyło się w momencie zbierania danych do raportu. Tylko co czwarty z zakończonych procesów zakończył się wydaleniem ze stanu duchownego. Inne kary jak m.in. suspensa, zakaz pracy z dziećmi czy zakaz wystąpień publicznych, zostały wymierzone w 40,3 proc. przypadków. Średnio co 10 proces zakończył się uniewinnieniem oskarżonego duchownego.