Episkopat przedstawił raport dot. pedofilii w Kościele

Episkopat zaprezentował dane dotyczące przypadków pedofilii w Kościele katolickim. Od 1990 r. Kościół otrzymał 382 zgłoszenia przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. Częściej molestowano chłopców niż dziewczynki.

W opracowaniu nie uwzględniono dwóch jurysdykcji, z których nie otrzymano ankiet. - Chodziło o zgłoszone diecezjom i zakonom przypadki wykorzystywania nieletnich - zaznaczył. Okres, jakiego dotyczyło badanie, to od 1.01.1990 r. do 30.06.2018 r.

- Wybrałem rok 1990 na podstawie prostego doświadczenia. To był koniec komunizmu. Wówczas my, jako zakon - a jestem jezuitą - zostaliśmy poproszeni przez przełożonych o sprawdzenie archiwów. W archiwach nie było nic, więc przyjąłem, że przed 1990 rokiem nie należy się spodziewać dokumentów ani w zakonach, ani w diecezjach. Był to okres, kiedy wrażliwych dokumentów trzeba było produkować jak najmniej - powiedział o. Adam Żak, koordynator Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży.