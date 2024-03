"Szczególny szacunek". Andrzej Duda oddał cześć zmarłym żołnierzom

- Dziękuję w imieniu wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Rozumiemy, jak ważny jest polski żołnierz, a także jego wyposażenie. Modernizujemy Siły Zbrojne, wzmacniamy sojusze po to, by żołnierze lepiej mogli wykonywać swoje zadania, by byli bezpieczniejsi - kontynuował prezydent.