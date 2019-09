Szczecinek. Oprawca 13-miesięcznej Małgosi pod specjalnym nadzorem

Szczecinek. Gwałt na 13-miesięcznej Małgosi. Jej oprawcą okazał się sąsiad, mąż i ojciec. Trafił do aresztu śledczego dla wyjątkowo niebezpiecznych przestępców. Teraz boją się, że może stać mu się krzywda.

Szczecinek. Koszmar 13-miesięcznej Małgosi. Została brutalnie zgwałcona przez 32-letniego Łukasza K. Do makabrycznego zdarzenia doszło tydzień temu. Dziewczynka została przewieziona w ciężkim stanie do szpitala.

To małżeństwo. 32-letni Łukasz K. został w piątek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku i usłyszał zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu za to od 5 do 15 lat więzienia. Miał częściowo przyznać się do winy. Jego żona prawdopodobnie usłyszy zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.