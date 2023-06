Strzelanina w Szczecinie. Jest opinia prokuratury

Strzały w Szczecinie

Do zdarzenia doszło wieczorem 15 czerwca przy ul. Kasjopei. Wieczorem policja została wezwana do mieszkania, z którego świadkowie usłyszeli huki. Policjanci wraz z innymi służbami pojechali na miejsce. Weszli siłowo do mieszkania. Znaleźli w nim ciała trzech osób.