Szczecin. Śledztwo ws. łapówki. Guzikiewicz zabezpiecza pieniądze dla świadków

Karol Guzikiewicz zawiadamiał ws. Tomasza Grodzkiego. Świadkowie, którzy się do niego zgłosili, twierdzą, że marszałek Senatu miał przyjąć łapówkę. Gdański radny sejmiku z PiS chce im teraz pomóc.

- Nie mam pojęcia o co chodzi. Prawdopodobnie chodzi o to, że jakaś anonimowa osoba wysłała informację do radnego Karola Guzikiewicza, a on to zgłosił do CBA. To pewnie pokłosie tego. Przypomnę, że ja również złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez złożenie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie - powiedział marszałek Senatu w rozmowie z TVN24.