Szczecin. Dramatyczna akcja nad Odrą. Uratowali tonącą kobietę

Pracownicy Izby Skarbowej w Szczecinie razem z wędkarzami uratowali kobietę, która wpadła do Odry i nie mogła się wydostać. - To była adrenalina, wszyscy działali w emocjach. Nie zastanawiali się, wiedzieli, że muszą pomóc - relacjonuje rzecznik prasowa rzecznik prasowa tej placówki Małgorzata Brzoza.

• Pracownicy Izby usłyszeli krzyk, wzięli drabinę i pobiegli nad Odrę • Uratowana kobieta nie odniosła poważnych obrażeń • Została jednak przewieziona do szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 10. Pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie byli w pracy. Usłyszeli krzyk. - To dało im sygnał, że coś złego się dzieje, w związku z tym wybiegli z budynku. Wiedzieli, że tu jest Odra, więc mógł się zdarzyć nieszczęśliwy wypadek - opowiada Brzoza.