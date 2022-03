Szczątki trzech osób z okresu II wojny światowej. Niezwykłe odkrycie w Wielkopolsce

Firma archeologiczna POMOST odkryła w środę (2 marca) w Szklarce Trzcielskiej w Wielkopolsce szczątki trzech osób z czasów II wojny światowej. Prace ekshumacyjne wykonano u podnóża nasypu kolejowego nieczynnej linii Zbąszyn-Międzychód. Odnalezione szczątki znajdowały się w grobie wojennym i należą do osób narodowości niemieckiej. Szczątki dwóch z nich to najprawdopodobniej kolejarze, kości trzeciej należą najprawdopodobniej do członka formacji SA. Badacze mogli określić ich pochodzenie na podstawie przedmiotów, które znaleźli w grobie. Odnaleziono m.in. znaki tożsamości Dyrekcji Kolei Rzeszy w Poznaniu (Reichsbahndirektion Posen). Kości miały na sobie ślady licznych złamań, co może świadczyć o śmierci w wyniku fali uderzeniowej powstałej po silnym wybuchu lub np. upadku z dużej wysokości. Na części potylicznej czaszki członka SA odkryto dziurę po postrzale, co sugeruje, że została wykonana na nim egzekucja.