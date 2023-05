Szczątki rakiety w Polsce. Jest rada dla Andrzeja Dudy

Rakieta pod Bydgoszczą. Jest rada Kwaśniewskiego

- Prezydent musi poznać prawdę. Musi mieć wszystkie informacje, które pokażą, co się wydarzyło, czy zrobiono wszystko, co należy, kto wiedział o sprawie, kto informował, kto wprowadzał w błąd. Prezydent musi dojść do prawdy, wyciągnąć wnioski i poinformować opinię publiczną - powiedział w rozmowie z "Faktem" Aleksander Kwaśniewski. Zaznaczył przy tym, że sprawa jest bardzo poważna - w związku z tym nie musi być medialna.