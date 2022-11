Szarża Kucharza. Czy Prigożyn zastąpi Putina? Jest na to za sprytny

A Prigożyn skazę ma potężną. Urodzony w Leningradzie, uczył się w instytucie farmacji, trenował narciarstwo. Kraść zaczął jako nastolatek. Pierwszy wyrok (2,5 roku w zawieszeniu i nakaz pracy w zakładach chemicznych) dostał w 1979 r., ledwie skończył 18 lat. To go nie otrzeźwiło i potem, wraz z czterema kompanami, wyspecjalizowali się we włamaniach. Wynosili z mieszkań, co się dało: kryształowe wazony, zastawy stołowe, radia, wieczne pióra.