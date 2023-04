Szalona prognoza na majówkę. Ciepło, zimno, słonecznie i pochmurnie

We wtorek dostaniemy się w zasięg niżu. A to oznacza dużo chmur i opadów deszczu, a na południowym wschodzie Polski mogą wystąpić burze. Najchłodniej będzie na południowym zachodzie - od 8 do 13 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni. Na Podkarpaciu może dojść jednak nawet do 20 stopni.