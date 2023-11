Szaleństwo w pogodzie. Kolejne dni będą historyczne

Czwartek zapowiada się słonecznie. Nie wystąpią opady deszczu, za to powróci silny i porywisty wiatr w całym kraju. Najsilniej powieje na południu kraju do 60 km/h, w górach halny do 110 km/h. Termometry wskażą za to nawet 16 stopni Celsjusza na południu i 13 na północy.