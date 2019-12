WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Bartłomiej Sienkiewicz + 3 jacek sasintłitSOP Natalia Durman 1 godzinę temu "Szaleństwo nie zna granic". Jacek Sasin odpowiada Bartłomiejowi Sienkiewiczowi ws. kolizji SOP Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz w mocnych słowach skomentował kolizję auta SOP, przewożącego wicepremiera Jarosława Gowina. - To niestety... Rozwiń Co się jeszcze musi stać wypis W t … Rozwiń Transkrypcja: Co się jeszcze musi stać wypis W tej szaleńcze Dog Tak spieszył to Pora byśmy powie Stop temu Zanim ktoś zginie Musi ktoś zginąć To jest niestety kolejny Przykład tego o czym mówi Pani Każde wydarzenie ma Szaleństwo ze strony opozycji nie zna Drobna stłuczka czy no Jak to nazwać samochodu Służba ochrony państwa nagle urasta i to nie tylko tak wszystkie poprzednie Nagle takie powiedzenie dostają do wielkiego problemu Ciekaw jestem czy te procedury były inne i czy ta jazda była inna Kiedy pan Bartłomiej Sienkiewicz minister spraw Nadzorował wówczas Biuro Ochrony Rządu się nie sądzę żeby Po to Ta służba Do tego po to ma prawo Prawym przyznane były Uprawnienie do tego żeby Uprzywilejowanie pojazdów Uprzywilejowania 3 sygnałów dźwiękowych i sygn Sytuacja które są tego To stosować Sytuacja kiedy tego wymagają Stosowane Środki o których mówię No jest również taka możliwość Droga ruchu drogowego nie Po prostu przed szpagatem Absolutnie się nie boję mam absolutnie pełne za Do funkcjonariuszy do funkcjonariuszy którzy ze mną w pracy Pracują ze mną Nie Profesjonalni funkcjonariusze i bardzo mi się to nie podoba Naprawdę Opozycja W tej chwili nie tylko w tej chwili Lata czyli próbuję atakować władzę A ta Polityków Prawa i Sprawiedliwości poprzez ataku Funkcjonariusze którzy z nami współpracują którzy współpracowali wcześniej funkcjonariusza Przepraszam z politykami innych opcji Apolityczni naprawdę i nie uczestniczą w tej politycznej walce Atakowanie ich po to żeby zaatakować na Po prostu niegodziwe No co robi politycy opozycji Żeby nie Krótkiego terminu na dojście na dotarcie do punktu b Punktu Być może No rzeczywiście być może takie Z własnego doświadczenia również Wiem że nie zawsze na Ci się chce Udaje nauczania Biją się pewne rzeczy których nie jest Nie przewidzieć pewne wydarzenia Mimo tego że są zaplanowane w pewnych Przeważnie to nie jest tak Uczestniczymy w jednym wydarzeniu gdzie nie to jest ciąg wydarzeń i wystarczy że jedno z tych Przedłuży się o kilka lat Wtedy Sytuacje które niestety powodują że trzeba Trzeba się Naprawdę Prosiłbym o też o zrozumienie Specyfik Pracy Inaczej jako polityków ale również funkcjonariusze służby Fakturze dbają o to żebyśmy bezpiecznie Miejsce i proszę polityków opozycja szczególnie Rimini Wewnętrzny To wygląda żeby w ten sposób się nie Po co mnie komentować Karol