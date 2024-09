Szabrownicy nie mają już szans? Sztab Generalny przygotował sprzęt

We wtorek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział intensyfikację działań operacyjnych oraz wspólne patrole skierowane do ochrony dobytku osób ewakuowanych. "Ochrona tych miejsc jest dla nas priorytetem. Kierujemy dodatkowe siły i środki - ze strony Żandarmerii Wojskowej będzie to 500 żandarmów, którzy już dziś na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, we współdziałaniu z policją, będą prowadzili działania prewencyjne i operacyjne" - powiedział szef MON. Dodał, że chodzi m.in. o nocne patrole z wykorzystaniem noktowizorów.