"SZ" o sędzim Waldemarze Żurku: walczy z demontażem państwa prawa

Sędzia Waldemar Żurek należy do najbardziej zdecydowanych krytyków wdrażanych przez PiS zmian w sądownictwie. "Sueddeutsche Zeitung” przedstawia go jako odważnego przeciwnika demontażu państwa prawa w Polsce.

Sprzeciw wobec władzy to dla Żurka nie pierwszyzna – zaznacza autor. Jako młody chłopak przyszły sędzia brał udział w protestach górników przeciwko komunistycznemu reżimowi i przemycał podziemne ulotki.

PiS jak komuniści?

"Nie przypuszczałem, że my Polacy trzy dekady po upadku komunizmu znów będziemy musieli walczyć o wolność i prawa” – mówi Żurek. Jak dodaje, działania podejmowane przez rząd przeciwko sądom przypominają mu "utrwalanie władzy przez komunistów i ich propagandę”. Hassel zwraca uwagę, że jednym z adwersarzy Żurka jest Stanisław Piotrowicz , który "w komunistycznych czasach uczestniczył w ściganiu dysydentów”.

Omawiając zmiany wprowadzone po 2015 roku w polskim wymiarze sprawiedliwości przez PiS, Hassel pisze o "setkach wybranych przez partię i rząd sędziów” wysłanych przez kontrolowaną przez PiS nową KRS do sądów wszystkich szczebli, włącznie z Sądem Najwyższym.

"SZ" przedstawia kulisy konfliktu Żurka z powołaną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę nową prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Dagmarą Pawełczyk-Woicką. Nowa prezes przeniosła go z wydziału odwoławczego do orzekania w pierwszej instancji, a także odwołała z funkcji rzecznika prasowego sądu. Sędzia Żurek te działania uznał za mobbing i skierował sprawę do sądu.