SN skierował kolejne pytania do TSUE na kanwie sprawy sędziego Żurka

Sąd Najwyższy przedstawił kolejne pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na kanwie sprawy krakowskiego sędziego Waldemara Żurka SN chce zapytać o procedury powoływania nowych sędziów.

Zdaniem Sądu Najwyższego, doszło do "rażącego naruszenia prawa w postępowaniu nominacyjnym". Jak czytamy w specjalnym oświadczeniu, SN "powziął wątpliwość, czy sąd, w którego składzie zasiadała osoba powołana z takim naruszeniem, jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii Europejskiej". Dlatego Izba Cywilna SN zdecydowała się wysłać pytanie prejudycjalne do TSUE. Według sędziów rozpatrujących tę sprawę, problem z nominacją może dotyczyć 37 sędziów.

- SN miał na uwadze, że było to również naruszenie intencjonalne wpisujące się w działania władzy ustawodawczej, które począwszy od wszczęcia procedury nominacyjnej, zmierzały do tego, aby ograniczyć możliwość kontroli sądowej uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów do SN - podkreślił w uzasadnieniu postanowienia SN sędzia Karol Weitz.