Ministerstwo Sprawiedliwości wycofuje się z kontrowersyjnych zmian

- W geście szacunku dla dyskusji i rozumiejąc pewne emocje, podjąłem decyzję o wycofaniu się z jakichkolwiek zmian - stwierdził w środę minister sprawiedliwości. Tym samym Zbigniew Ziobro oficjalnie wycofuje kontrowersyjną nowelizację Kodeksu karnego dotyczącego m.in. pomówień.

- W geście szacunku dla tej dyskusji, która się przetoczyła i rozumiejąc pewne emocje, które są w tej sprawie podjąłem decyzję o wycofaniu, żeby jakichkolwiek zmian tam nie wprowadzać i chciałbym, by doszło do takiego spotkania, naszej rozmowy, bo sprawa wymaga głębszej dyskusji, nie jest zero-jedynkowa - mówił w środę Zbigniew Ziobro.

Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że sam musi balansować pomiędzy interesami dziennikarzy a zwykłych obywateli. - Pamiętajmy, że czyny w postaci pomówienia zdarzają się też między ludźmi, którzy nie są politykami, czy dziennikarzami. To nie jest tylko nasz świat - mówił Ziobro. Polityk dodał, że każdy "ma prawo do ochrony dobrego imienia".

Szef Solidarnej Polski zapowiedział, że do spotkania między resortem a przedstawicielami mediów może dojść po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Obiecuję, że zaproszę państwa bardzo szybko po wyborach na takie spotkanie i wtedy byśmy podyskutowali jak ten przepis wyglądałby w przyszłości, czy jak go zmienić - dodał.