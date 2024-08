Sytuacja w obwodzie kurskim. Putin pilnie zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa

Siły ukraińskie przekroczyły granicę Rosji i wkroczyły we wtorek do obwodu kurskiego w rejonach sudżańskim i korieniewskim. Do wtorkowego wieczora granicę miało przekroczyć około 400 żołnierzy. W związku z sytuacją Władimir Putin odbędzie spotkanie z członkami Rady Bezpieczeństwa.