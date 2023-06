"Sytuacja jest dramatyczna". Fatalne konsekwencje wysadzenia zapory

"Zachód nic nie może zrobić"

Jak powinien zareagować Zachód? - On nic nie może zrobić. Robi to, co może - dostarcza sprzęt, amunicję, wspiera kraj finansowo. Rosjanie nie przejmowali i nie przejmują się niczym. Należy zastanowić się, czy nie będą dalej niszczyć infrastruktury hydrologicznej, po to, by doprowadzić Ukrainę do stanu, w którym nie będzie mogła funkcjonować - zaznacza.