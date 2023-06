Rosjanie wysadzili zaporę. Na Krymie już tego żałują

Do akcji wysadzenia zapory w Nowej Kachowce na Dnieprze Rosjanie byli przygotowani od lata 2022 roku, kiedy ich siły uciekały z Chersonia. We wtorek rano, gdy doszło do zniszczenia zapory, rosyjskie wojsko publikowało na Telegramie materiał filmowy z ewakuacji Sił Zbrojnych Ukrainy z wysp w pobliżu zniszczonej elektrowni wodnej.