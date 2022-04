"System skrojony po to, by Orbán mógł wygrać". Skąd tak wielkie zwycięstwo Orbána i jakie będą jego skutki?

Nie wiadomo, co partia Orbána będzie chciała zrobić z referendum. - Gdyby ono miało być ważne, a nic na to nie wskazuje, to rząd byłby zobligowany, by wprowadzić je do porządku prawnego. Tylko nikt nie wie co, bo te pytania były zbyt ogólne i nie wiadomo, jakie wywołałyby skutki prawne. Obrońcy praw człowieka spodziewają się, że nawet jeśli referendum nie będzie ważne, to i tak partia rządząca będzie próbowała za wszelką cenę jeszcze bardziej zaostrzyć prawo, które przez nich wprost jest nazywane prawem homofobicznym - dodał Michalski.