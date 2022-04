WP z Budapesztu: Proukraiński protest. "Orban, przestań wspierać morderców"

– Odpowiadam im, że po ukraińskim niebie latają rosyjskie samoloty, i to rosyjscy żołnierze zabijają naszych ludzi, to z rosyjskich samolotów spadają bomby na nasze domy. To nie jest robota Amerykanów tylko Rosjan. Nie wiem, jak można tak myśleć, ale wiem, że tacy ludzie również tutaj są – dodaje Lena.