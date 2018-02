Syryjki płacą seksem za pomoc od organizacji międzynarodowych. To ciemna strona "pomagania na miejscu"

Kobiety poszukujące pomocy humanitarnej w Syrii padają ofiarą przemocy seksualnej. Sprawcami są współpracownicy organizacji międzynarodowych. Polacy wspierający uchodźców w Libanie zdają sobie sprawę z problemu. Robią wszystko, żeby u nich nic takiego się nie stało.

Kobiety i dziewczynki w Syrii są molestowane, porywane, torturowane i zmuszane do seksu w zamian za żywność i inną pomoc. To zjawisko masowe. Według raportu opracowanego przez ONZ często dzieje się tak w miejscach, w których pomocy szukają uchodźcy wewnętrzni, czyli ludzie wygnani z domów przez wojnę, którzy pozostali na terenie kraju. Innymi słowy, współpracownicy organizacji międzynarodowych żerują na najsłabszych, zamiast im pomagać.

Patologiczny system pomagania

- Tak się dzieje w miejscach, gdzie organizacja nie ma bezpośredniej kontroli nad dystrybucją pomocy – mówi Wirtualnej Polsce dr Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), które pomaga syryjskich uchodźcom w Libanie. – To jeden z powodów, dla których nie działamy wewnątrz Syrii.

Ekspert tłumaczy, że większość uchodźców wewnętrznych znajduje się na terenach kontrolowanych przez reżim w Damaszku. Oznacza to, że pomoc z zewnątrz przechodzić musi przez ręce władz, co w praktyce oznacza rozmaite służby bezpieczeństwa i wywiad wojskowy. Funkcjonariusze dopisują do list beneficjentów swoich bliskich i ludzi, na którym im zależy, a równocześnie zyskują metodę nacisku na najbardziej potrzebujących.