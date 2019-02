"Sypią jak z rogu obfitości". "NZZ" o obietnicach PiS

Zapowiedziany przez PiS program socjalny to prezenty na kampanię wyborczą - pisze szwajcarski "Neue Zuercher Zeitung". Dziennik ostrzega przed negatywnymi skutkami realizacji obietnic dla polskiego budżetu.

"Kiedy silny człowiek Polski woła, rząd musi słuchać. Formalnie szef PiS Jarosław Kaczyński jest co prawda tylko zwykłym posłem, ale w rzeczywistości to on wyznacza politykę narodowo-konserwatywnego rządu PiS. Dlatego we wtorek rząd musiał pochylić się nad całym pakietem nowych posunięć socjalnych, które Kaczyński zapowiedział na partyjnym kongresie podczas weekendu" - pisze autor materiału.