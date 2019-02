"Muzeum Polin kontra polityka historyczna PiS". Mocny komentarz w niemieckich mediach

Muzeum Polin odniosło w minionych latach wiele sukcesów, jednak minister kultury Piotr Gliński krytykuje jego władze. Czy działalność placówki koliduje z polityką historyczną PiS? - pyta "Sueddeutsche Zeitung”.

Muzeum Historii Żydów Polskich uznane zostało w 2016 roku za najlepsze muzeum europejskie. Co roku odwiedzają go setki tysięcy cudzoziemców, pokazywane tam wystawy są przedmiotem ożywionych dyskusji. Na pierwszy rzut oka Dariusz Stola – dyrektor warszawskiej placówki odnosi same sukcesy, od kiedy w 2014 roku stanął na czele muzeum – pisze Florian Hassel w komentarzu "Weto i prawda”.