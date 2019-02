Leszek Balcerowicz krytycznie o polityce PiS-u: "Potop zacznie się stopniowo po wyborach"

Leszek Balcerowicz wypowiedział się na temat niedawnych obietnic Prawa i Sprawiedliwości (PiS). W programie “Kropka nad i” na antenie TVN24 skrytykował propozycje rządzącej partii. Stwierdził, że “im dalej będziemy szli, tym bardziej będą się ujawniać szkody naniesione przez politykę Prawa i Sprawiedliwości”.

Leszek Balcerowicz krytykuje politykę PiS-u

Leszek Balcerowicz o pieniądzach na wypłaty świadczeń: “To dzięki wzrostowi w strefie euro”

Ekonomista uważa, że PiS ma pieniądze na rozszerzanie swoich programów dzięki wzrostowi w strefie euro. - Gdy rządziły Platforma Obywatelska i PSL w latach 2013-2015, wzrost w strefie euro, on jest naszym głównym partnerem, wynosił 1,1 proc. A nagle, jak przyszedł PiS do władzy, to wzrost się podwoił. I dzięki temu polska gospodarka zaczęła rosnąć — wyjaśnił. W latach rządów PiS wzrost w strefie euro przyniósł już 156 miliardów złotych.

Leszek Balcerowicz porównuje politykę PiS do Grecji

Były minister finansów porównał wydatki PiS do sytuacji w Grecji, w której rząd przed kryzysem “pozwalał sobie przez ileś lat dobrej koniunktury funduszy europejskich”. - Ta bonanza zaczyna się kończyć. To nie jest tak, że jeżeli człowiek w danym roku wygra los na loterii, to z tego powodu będzie twierdzić, że każdego roku wygrywa. To jest mniej więcej propaganda Mateusza Morawieckiego i PiS-u - powiedział Balcerowicz.